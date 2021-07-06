Российская делегация в СПЧ ООН обвинила комиссию по Сирии в искажении ситуации в стране

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии игнорирует в своих докладах усилия сирийских властей по преодолению кризиса. Об этом заявил представитель делегации РФ Артур Черняков в ходе 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), сообщает ТАСС.

По его словам, в качестве основного дестабилизирующего фактора комиссия приводит «не зверства террористов и их подпитку извне, а, по сути, контртеррористическую деятельность правительства Сирии». Кроме того, она постоянно выходит за рамки своего мандата, говоря о возможном применении властями республики химического оружия.

«Прослеживается пренебрежение базовыми принципами международного права, включая уважение государственного суверенитета и территориальной целостности <…> Замалчивается иностранная оккупация территории Сирии, разграбление природных богатств, влияние односторонних санкций <…> Такие ангажированные заключения отдаляют перспективы достижения мира», — резюмировал Черняков.

Ранее в российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в России) провокации в Идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ. По заявлениям местных жителей, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» доставили на грузовом автомобиле в район населенного пункта Харим провинции Идлиб около 10 бочек с отравляющими веществами.