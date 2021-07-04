В Госдуме призвали Лукашенко не откладывать поездку в Крым

Президенту Белоруссии давно пора занять четкую позицию по статусу Крыма и не откладывать поездку на полуостров. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА «Новости».

«Мы всегда рады белорусскому народу. Это наши братья», — сказал он.

По словам депутата, у Белоруссии есть возможность войти в историю как первая в Европе страна, которая признает право на волеизъявление других народов и чтит демократические ценности.

«Крым уже активно развивает экономические отношения с Белоруссией. Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами. У нас еще очень много точек соприкосновения», — отметил Шеремет.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму.