Посол Антонов запросил встречи с руководством силовых структур США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запросил встречи с руководством ФБР, ЦРУ и минобороны США, чтобы «глядя в глаза» поговорить о существующих проблемах. Об этом он рассказал в эфире YouTutbe-канала «Соловьев LIVE».

«Хотелось бы глядя в глаза поговорить о тех проблемах, которые существуют между Россией и США, а самое главное - что мы должны сделать, чтобы смягчить вот эту очень жесткую риторику и давление в сторону России», — сообщил Антонов.

Ранее Антонов рассказал, что пока существенных изменений в российско-американских отношениях после саммита в Женеве не произошло, хотя российская сторона полностью готова к реализации договоренностей, которые были достигнуты по результатам женевской встречи, но пока еще рано говорить о прогрессе в двусторонних отношениях.