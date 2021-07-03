Мэр Лобни отрицает злоупотребление должностными полномочиями

Глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев, задержанный по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, не признает свою вину в причастности к коррупционным преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Ни в качестве подозреваемого, ни обвиняемого чиновник еще не был допрошен», — уточнил источник.

Обвинение Смышляеву пока не предъявлено. Также еще не принято решение о мере пресечения для чиновника.

Глава города Лобня в Московской области Евгений Смышляев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и был задержан. Помимо этого, его также подозревают в причастности к другим коррупционным преступлениям.

Евгения Смышляева избрали главой Лобни в 2017 году по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность. Он родился в 1983 году. В 2004 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности экономика. В 2012 году поступил на муниципальную службу в администрацию города.