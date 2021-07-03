Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке в США

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в том, что за недавней хакерской атакой при помощи вируса-вымогателя в США стоит Россия. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены», — сказал он.

Тем не менее, американский президент предупредил, что Вашингтон предпримет ответные меры, если все-таки выяснится, что кибератаку организовала Россия.

Речь идет об атаке с использованием программы-вымогателя на JBS, которая произошла 30 мая. Возникли серьезные сбои в работе информационных систем, и компании пришлось приостановить работу всех ее заводов по производству говядины в США.

Группировка REvil, которую западная пресса часто причисляет к «российским», ранее была замечена в атаках на Apple и бывшего президента США Дональда Трампа. Так, в апреле этого года хакеры взломали Quanta Computer, одного из тайваньских производителей комплектующих, который является партнером ряда крупных технологических компаний.