Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на то, что Европейский союз не хочет вводить против России новые более мощные санкции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев» .
«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию?», — задался вопросом политик.
По его словам, «может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет».
Климкин также выразил мнение, что Соединенные Штаты усилят санкционную политику в отношении России лишь в том случае, если американская сторона решит, что не может «договориться» с Москвой. Но даже тогда США будут действовать постепенно, считает Климкин, так как в Вашингтоне, как отметил экс-министр, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.
Кроме того, Климкин подчеркнул, что Украина «проиграла битву» за «Северный поток — 2».
Ранее министерство иностранных дел Украины призвало страны Запада ввести новые санкции против России из-за выдачи паспортов для жителей Донбасса.