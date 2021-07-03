Объединение России, Украины и Белоруссии предрекли в Раде

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обратился к жителям Белоруссии по случаю дня независимости страны, в котором он предрек объединение республики с Россией и Украиной. Парламентарий опубликовал соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что наступит то время, когда «белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу».

«Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», — сказал Кива.

Он подчеркнул, что белорусский народ является «родным и братским». Политик также отметил, что жители Белоруссии сумели отстоять свою независимость, которую Украина, по его мнению, потеряла.

Кроме того, он заявил, что белорусы всегда останутся для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».

Парламентарий добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.

30 июня во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова российского лидера, заявил, что украинцы и русские — два разных народа, которые «могли бы жить в духе добрососедства, если бы не Россия».