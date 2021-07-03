В США назвали отвлекающим маневром закрытие границ Белоруссии с Украиной

Власти Белоруссии, закрывая границу с Украиной, пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека в республике. Такое заявление сделал представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Reuters.

«Похоже, режим вновь пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа», — сказал представитель администрации.

Он также подчеркнул, что американская сторона продолжит поддерживать белорусский народ и «привлекать режим к ответственности».

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции Вашингтона. Она только отметила, что Соединенные Штаты за последние несколько недель ввели ряд санкций в отношении Минска в координации с Европой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за того, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия.