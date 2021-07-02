Лукашенко назвал себя мирным человеком, не планирующим заигрываться в политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя мирным человеком, который не заигрывается в политику и стоит с силовиками насмерть за суверенитет. Об этом сообщает «БелТА».

«Я абсолютно мирный человек, но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику и страна рухнет, — вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, (кроме) как стоять с этими ребятами (силовиками — ред.) насмерть. Это наша работа», — сказал белорусский лидер во время торжественного собрания в честь предстоящего Дня независимости.

Лукашенко, обращаясь ко всем, кто носит погоны, отметил, что они сломили «безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига» и «стали на пути новой экспансии на Восток». Президент отметил, что, по мнению ряда зарубежных экспертов, Белоруссия положила конец цветным революциям как геополитическому явлению.

Ранее Лукашенко заявил, что «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.