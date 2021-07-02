Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, сообщает «БелТА», ссылаясь на заявление главы государства.

Об этом Лукашенко сказал во время торжественного собрания в честь Дня Независимости.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — пояснил глава республики.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта», который входит в госкорпорацию «Ростех», заявил, что компания готова наращивать сотрудничество с Белоруссией в разработке оружия и военной техники. По его словам, «Рособоронэкспорт» предлагает белорусским коллегам комплексные поставки российской военной продукции и средств для всех видов вооруженных сил.