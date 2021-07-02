Додон заявил, что госструктуры Молдавии «кишат иностранными агентами»

Государственные структуры Молдавии «кишат иностранными агентами», с этим нужно бороться. Об этом заявил экс-президент республики, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон, сообщает РИА «Новости».

«Нужно серьезно отдельно заняться безопасностью страны, структуры кишат иностранными агентами, нужен отдельный закон, разобраться и с НПО, с деятельностью советников, с финансированием администрации президента из внешних фондов», — сказал Додон.

По его словам, для борьбы с этим нужен специальный закон, который должен быть принят сразу после досрочных парламентских выборов. Политик призвал обратиться к опыту России и западных стран, ограничивших возможность влиять на свою внутреннюю политику. Так, по мнению Додона, показательным является опыт Венгрии.

Ранее Додон сообщал о попытках Запада вмешаться в предстоящие парламентские выборы в стране. По его словам, попытки вмешательства наблюдаются не только через дипломатов, но и через «тысячи неправительственных организаций».

В апреле текущего года президент Молдавии Майя Санду распустила оппозиционный парламент и назначила новые выборы на 11 июля.