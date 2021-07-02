Посольство РФ в США отвергло обвинения в кибератаках в адрес России

Российское посольство в Соединенных Штатах прокомментировало доклад американских и британских спецслужб о якобы причастности российских государственных структур к кибератакам.

«Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам «на правительственные и частные объекты в США и за их пределами». Подчеркиваем: борьба с киберкриминалом - приоритет России», — говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство также призвало США «навести порядок на американской территории», с которой постоянные проводятся хакерские атаки на объекты критической инфраструктуры России.

Кроме того, дипмиссия напомнила, что в 2020 году президент России Владимир Путин предложил США комплексную программу мер по восстановлению сотрудничества в сфере международной информационной безопасности, данная проблематика обсуждалась на встрече Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня текущего года.

«Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности», – подчеркнули в посольстве.

Ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили Главное разведывательное управление Генерального штаба России в кибератаках по всему миру.