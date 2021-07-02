Додон обвинил посла США во вмешательстве в выборы в Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил о попытках Запада вмешаться в предстоящие парламентские выборы в стране. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«По активности западных дипломатов, включая посла США, мы видим ясные попытки вмешательства в избирательный процесс», – заявил Додон.

По его словам, попытки вмешательства наблюдаются не только через дипломатов, но и через «тысячи неправительственных организаций».

Как отметил экс-глава государства, США и Европейский союз через финансируемые НПО продвигают в Молдавии лозунги против социалистов и коммунистов, а также оказывают поддержку правым прозападным силам.

Додон добавил, что на такие действия Запад тратит миллионы долларов, однако выразил уверенность, что попытки вмешательства не повлияют на результаты голосования.

В апреле текущего года президент Молдавии Майя Санду распустила оппозиционный парламент и назначила новые выборы на 11 июля.