На ратификацию в Госдуму внесено соглашение между Россией и Суданом о создании базы ВМФ РФ

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан, подписанное в городе Хартуме 23 июля 2019 года и в городе Москве 1 декабря 2020 года», — говорится в документе.

В декабре прошлого года Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране. В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более четырех российских кораблей и не более трехсот человек.

Ранее Судан подтвердил пересмотр соглашения о российской военной базе.