Кулеба назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что присоединение Крыма к России было ошибкой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года, когда незаконные действия России застали мир врасплох», — отметил он.

По словам Кулебы, при помощи этого саммита Украина продемонстрирует, что «длинная дуга истории склоняется к уважению международного права».

На Украине ведут активную подготовку по созданию так называемой «Крымской платформы», которая должна помочь Киеву «вернуть» полуостров. Разработкой занимается украинский МИД во главе с Дмитрием Кулебой, который уже назвал основные принципы нового формата, в том числе отметив важность обеспечения эффективности санкций против России и работы в сфере защиты прав человека.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать любые попытки вернуть Крым Украине как антироссийскую агрессию.