Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин часто общаются по закрытой видеосвязи

Президент России Владимир Путин и генсек ЦК КПК Си Цзиньпин часто общаются по закрытой видеосвязи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

В то же время Песков подчеркнул, что о сроках личной встречи пока говорить рано.

«Вы совершенно правильно отметили, что, да, Америку беспокоит рост Китая. Но кого может беспокоить рост Китая? Только того, кто претендует на ту самую мировую гегемонию», — добавил пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином назвал отношения Москвы и Пекина примером для подражания в XXI веке.

По его словам, отношения России и Китая динамично развиваются, несмотря на различные вызовы и испытания. Российский лидер подчеркнул, что стороны оказывают друг другу поддержку по насущным вопросам, плодотворно взаимодействуют и защищают общие интересы.