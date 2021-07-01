Путин считает Белоруссию ближайшим союзником России

Белоруссия является для России не только добрым соседом, но и ближайшим союзником. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Я вновь подчеркну: Белоруссия для нас не просто добрый сосед. Она прежде всего ближайший союзник», — сказал он.

По словам российского главы государства, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры перед пленарным заседанием Форума регионов двух стран.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал цель внешних сил по ситуации в Белоруссии. По его словам, конечная цель внешних сил заключается в том, чтобы «поменять строй и власть» в республике.