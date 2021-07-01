Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-форума заявил, что российская сторона продолжит оказывать всестороннюю помощь Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», — сказал глава государства.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры перед пленарным заседанием Форума регионов двух государств.

До этого Лукашенко поздравил российского коллегу и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населяющих их народов.