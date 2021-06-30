Песков рассказал о планах Путина написать статью по истории русского народа

Президент России Владимир Путин работает над статьей по истории русского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Он [Путин] работает над статьей. Место публикации пока не определили», — рассказал Песков.

Ранее в ходе «Прямой линии» Путин высказал мнение, что украинцы и русские — один народ и пообещал написать аналитическую статью, где детально проанализирует этот вопрос. Кроме того, российский лидер отметил, что он не считает недружественным украинский народ, однако считает таковыми власти Украины.

В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает украинцев и русских двумя разными народами, которые могли бы жить в духе добрососедства, «если бы не Россия».

«Прямая линия» с президентом России длилась 3 часа 42 минуты, за это время прозвучало 68 обращений. Основной блок вопросов, как и ожидалось, касался коронавируса COVID-19 и борьбы с последствиями пандемии. Граждан страны также интересовала экономика, рост цен и международные отношения. Помимо этого, обращались к президенту с локальными проблемами — ЖКХ, дорог и зарплат. В рамках отдельного блока россияне задавали Путину и личные вопросы.