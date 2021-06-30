«Прямая линия» с Путиным длилась 3 часа 42 минуты

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РИА «Новости»

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным завершена.

Общение с россиянами длилось 3 часа 42 минуты.

За это время глава государства ответил на 68 вопросов.

«Газета.Ru» рассказывала о ключевых заявлениях президента в режиме онлайн.