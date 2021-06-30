Стали известны ведущие «Прямой линии» с Путиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Одной из ведущих «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным будет представляющая телеканал «Россия» Наиля Аскер-заде, второй — Екатерина Березовская с Первого канала. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я буду», — ответила Аскер-заде на вопрос о том, будет ли она одной из ведущих.

«Прямая линия» начнется 30 июня в 12.00 мск. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

Ранее сообщалось, что россияне задали больше миллиона вопросов для «Прямой линии» с Путиным.

До этого в Кремле объяснили, почему не перенесли «Прямую линию» с Путиным из-за пандемии коронавируса.