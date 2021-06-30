Стали известны ведущие «Прямой линии» с Путиным

Одной из ведущих «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным будет представляющая телеканал «Россия» Наиля Аскер-заде, второй — Екатерина Березовская с Первого канала. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я буду», — ответила Аскер-заде на вопрос о том, будет ли она одной из ведущих.

«Прямая линия» начнется 30 июня в 12.00 мск. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

Ранее сообщалось, что россияне задали больше миллиона вопросов для «Прямой линии» с Путиным.

До этого в Кремле объяснили, почему не перенесли «Прямую линию» с Путиным из-за пандемии коронавируса.