СМИ: личный номер главы МИД Великобритании 11 лет находится в открытом доступе

Частный мобильный номер главы МИД Великобритании Доминика Рааба была доступна пользователям интернета с 2010 года, и содержала, в частности, другие личные данные политика. Об этом сообщает The Guardian.

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс заявил, что британским чиновникам необходимо уделять больше внимания онлайн-безопасности.

«Широкая доступность личного номера телефона мистера Рааба увеличивает риск того, что другие государства или даже преступные группировки смогут подслушать его звонки. Это также означает, что любой, у кого есть его номер телефона, может лоббировать министра иностранных дел, минуя официальные каналы, которыми должны пользоваться все остальные», — сказал он.

Теневой министр иностранных дел Британии Лиза Нанди призвала расследовать инцидент, отметив, что это «ошеломляющее нарушение» безопасности со стороны министра иностранных дел, который только в прошлом месяце читал лекции союзникам по НАТО об угрозе кибербезопасности, исходящей от авторитарных режимов.

Ранее сообщалось, что личный номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона находится в свободном доступе в интернете в течение последних 15 лет.