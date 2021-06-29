США ограничат воздушное сообщение с Белоруссией

Соединенные Штаты ограничат воздушное сообщение с Белоруссией из-за задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, сообщает Bloomberg.

Решение было принято на основании совместной работы Госдепартамента и Минтранса США, в ведомствах уточняют, что это будет символическим шагом на фоне того, что федеральное управление гражданской авиации уже выпустило рекомендацию американским авиакомпаниям не летать над территорией Белоруссии.

Ранее США поддержали экономические санкции ЕС против Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.

Недавно Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение с белорусскими следователями и были отпущены под домашний арест.