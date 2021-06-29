Эксперт оценил участие Партии пенсионеров в выборах в Госдуму

Попадание в выборную повестку Партии пенсионеров – интересная заявка, которая может оказаться неуютной для других участников предвыборной гонки, считает политолог Михаил Виноградов.

«Расчет здесь очевиден: использовать эффект от нового бренда как во время избирательной кампании (где налицо накопилась усталость от «старых» партий), так и на избирательном участке, где избиратель может обратить внимание на социально одобряемое название в бюллетене», — полагает эксперт.

В случае, если партия соберет ожидания, это может оказаться проблемой для целого ряда партий, считает Виноградов.

«Для «Справедливой России» — в силу усложнения и размывания прежнего бренда СР, на месте которого избиратель получил труднозапоминаемое название и эклектичную тройку, — рассуждает Виноградов. — Для «Единой России» - в силу отсутствия по понятным причинам в пятерке ЕР кандидатов, символизирующих пенсионеров и социальную политику в целом. Для КПРФ – в силу все той же социальной одобряемости пенсионеров. Для части непарламентских партий – появлением нового игрока, к которому мало кто готовился».

«Если смотреть на заявленную риторику, самой сильной стороной можно назвать апелляцию к теме «бедности» — абсолютно понятному и актуальному слову, которого в российской повестке принято стесняться и заменять различными эвфемизмами вроде «социальная политика» или «адресная поддержка», — считает Виноградов.