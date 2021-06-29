Поклонская рассказала о своих впечатлениях от работы в Госдуме

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о своих впечатлениях от работы депутатом. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

«Моя работа в качестве депутата Госдумы явно не была спокойной... Были эмоциональные приемы граждан, сложные переписки и переговоры с представителями региональной власти», — отметила экс-парламентарий.

По словам Поклонской, впервые за весь созыв она решила воспользоваться возможностью оставаться дома и заняться поступившими многочисленными письменными обращениями.

«Что касается новых и последних, в качестве депутата, приемов граждан, то планирую их провести 23 и 27 июля — в Севастополе и Симферополе соответственно», — заявила политик.

В конце мая Наталья Поклонская подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Подробностями о своем новом месте работы она пока не делилась, лишь заявляла, что продолжит работать во благо Крыма.

Ранее глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, с чем будет связана будущая работа Поклонской.