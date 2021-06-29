Патрушев заявил, что внешние силы стремятся «поменять строй и власть» в Белоруссии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал цель внешних сил по ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, конечная цель внешних сил заключается в том, чтобы «поменять строй и власть» в республике.

«Собственно говоря, мы это наблюдаем последнее время, а вы, кто живет в Беларуси, больше всего это видите», — заявил Патрушев.

Он также назвал плановыми консультации представителей Совбезов России и Белоруссии, которые проходят во вторник, 29 июня. Секретарь российского Совбеза указал, что обе стороны регулярно обмениваются мнениями о ситуации с угрозами.

Кроме того, он сообщил, что уже обсудил волнующие вопросы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что их оценки «не просто близки, они полностью совпадают».

Ранее стало известно, что Лукашенко 29 июня встретился с Патрушевым и предложил ему обсудить как тему взаимодействия в области безопасности, так и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере. Белорусский лидер заявил о намерении обсудить с секретарем Совбеза РФ вопросы, «которые не подлежат публичной огласке».