Боррель: привлечение РФ к решению проблем отвечает интересам ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия является крупным игроком на мировой политической арене, поэтому в интересах Европы привлечь ее к решению проблем. Об этом пишет ТАСС.

«Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС», — сказал он.

Дипломат уточнил, что речь идет о Ливии, Афганистане, Нагорном Карабахе, Сирии и иранской ядерной сделке.

«Есть также глобальные проблемы, в решении которых в наших интересах привлечь Россию, потому что не решение этих проблем затронет всех нас», — заключил он.

Ранее лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай «будущей вредоносной деятельности» Москвы.