Госдеп по-прежнему не рекомендует ездить в Россию

Госдепартамент США в понедельник оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию, говорится в заявлении ведомства.

Последний раз подобная рекомендация озвучивалась 8 июня.

В документе подчеркивается, что в списке Госдепа «28 июня Россия остается на четвертом уровне — не путешествовать».

«Не следует приезжать в Россию из-за угрозы терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности России, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи .... Также пересмотрите возможность поездок из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд», — говорится в сообщении.

В частности, Вашингтон призывает американских граждан «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма», а также в Крым.

Ранее посол США в России рассказал о сложностях в работе консульств, отметив, что стороны работают над нормализацией ситуации в дипломатической сфере.