Посол США пообещал приложить все силы для остановки разрыва отношений Москвы и Вашингтона

Посол США в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия для того, чтобы предотвратить разрыв отношений между двумя государствами.

«США и Россию связывают множество отношений не только между нашими правительствами, но и между народами, особенно за последние 30 лет. <...> Я хочу сделать [все], что в моих силах, чтобы остановить разрыв этих отношений», — сказал Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

Дипломат отметил, что связи России и США представляют «огромную ценность для обеих стран».

Говоря о недавнем саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Салливан отметил, что был «очень продуктивный и профессиональный обмен мнениями».

Ранее Салливан рассказал о сложностях в работе консульств, отметив, что стороны работают над нормализацией ситуации в дипломатической сфере.