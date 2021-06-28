Песков прокомментировал заявление Меркель о необходимости обсуждения кибератак с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель относительно того, что страны Европейского союза должны обсуждать кибератаки непосредственно с Москвой, а не только между собой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что российский президент Владимир Путин первым инициатором международного сотрудничества по информационной безопасности, но тогда эта идея не получила поддержки.

Песков подчеркнул, что Москва готова и заинтересована в таком взаимодействии.

Соответствующее заявление Меркель сделала 28 июня по время участия по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

«Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество», — сказала канцлер.

При этом она отметила, что в настоящее время отношения между Евросоюзом и Россией действительно плохие, однако и во времена холодной войны велись переговоры.