У российских граждан могут начать отбирать землю на Украине

Сделки по покупке украинской земли российскими гражданами станут отслеживать. При этом участки могут начать конфисковывать, заявил в эфире телеканала «Дом» заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий.

Как уточнил чиновник, граждане России не смогут купить участки земли на Украине, потому что это запрещено законом.

«Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр», — объяснил Высоцкий.

При выявлении фактов покупки земли, участки конфискуют в пользу государства. В качестве проверки перед оформлением сделки будут изучаться источники средств, которыми расплачивается покупатель, предупредил замминистра.

Весной прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель в стране. Право собственности на земельные участки площадью до 100 га смогут приобрести исключительно граждане Украины.

В апреле Верховная рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В результате иностранцы купить землю на Украине не смогут.

Ранее в Раде обвинили Зеленского в нарушении Конституции. Представители партии отметили, что Конституция Украины находится в опасности.