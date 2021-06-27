Володин прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender.

«Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом», — написал Володин.

Он отметил проявление двойных стандартов в этом инциденте со стороны Запада.

«В связи с этим непонятно, почему молчат страны Евросоюза, США. Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании.

Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, «замять» инцидент», — считает Володин.

Он призвал ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент осудить действия Великобритании и призвать виновных в инциденте к ответственности.

Ранее телеканал «Би-би-си» показал секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул пределы территориальных вод России.