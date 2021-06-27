Украинский депутат сбежала из телестудии после конфликта в прямом эфире

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Нелли Яковлева после конфликта с политтехнологом Дмитрием Раимовым в прямом эфире покинула студию телеканала «НАШ».

Конфликт возник на фоне заявлений Раимова о росте цен на продукты питания и коммунальные услуги, невыполнении планов правительства по льготам для студентов с Донбасса, а также отсутствии достаточного количества вакцин от коронавируса в Украине.

Раимов отметил критическое распространение коронавируса в стране, а также указал на тот факт, что в Украине за время с начала пандемии уволились свыше 80 000 врачей.

Яковлева обвинила политтехнолога в недостаточной информированности по ситуации с вакцинами, однако вместо ответа на вопросы Раимова депутат предложила в следующий раз принести ему валерьянку.

«Меня пригласили на эфир по Донбассу, но не на то, чтобы кричали и тыкали в меня пальцем, обвиняли меня в хамстве», — заявила Яковлева напоследок, после чего покинула телестудию несмотря на уговоры ведущих остаться.

Ранее главу Минздрава Украины уволили за срыв кампании по вакцинации от коронавируса.