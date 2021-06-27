Трамп заявил, что Китай, Россия и Иран при Байдене унижают США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд иностранных держав, включая Россию, унижают страну при действующем главе государства Джо Байдене. Об этом он заявил в ходе выступления на митинге в городке Веллингтон в штате Огайо, сообщает Independent.

«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну», — сказал бывший глава американской администрации, не уточнив при этом, что именно он подразумевал под унижением США.

По утверждению Трампа, администрация Байдена за пять месяцев стала «полной катастрофой».

«Преступность растет, убийства растут, <...> чужаки пересекают границу. Никто ничего подобного не видел», — сказал он.

В ходе своего выступления Трамп в очередной раз обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году. Суды в США, однако, с этим утверждением впоследствии не согласились.

Митинг, на котором выступает экс-президент США Дональд Трамп, является первым после его ухода из Белого дома.