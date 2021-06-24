Путин созвонился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах и пожелал ему успехов при формировании нового правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

»[В ходе разговора] подтвержден обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений», — говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе и подчеркнули важность реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

20 июня в Армении прошли парламентские выборы. Партия Пашиняна «Гражданский договор» лидировала и может претендовать на почти 54% мандатов, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство.

Ранее Пашинян поблагодарил российское руководство за поддержку, которая была оказана республике и армянскому народу.