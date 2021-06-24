Макрон заявил, что саммит ЕС и России может помочь урегулировать разногласия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит Евросоюза и России мог бы стать хорошей возможностью для урегулирования разногласий. Об этом французский лидер сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе, на котором будут обсуждаться европейско-российские отношения.

По словам главы государства, с Москвой пока остается много неурегулированных вопросов, однако необходимо говорится с Российской Федерацией и о тех вопросах, по которым нет единомыслия, так как это единственная возможность их урегулировать.

«Этот диалог должен открыть пути для урегулирования разногласий. Но это не означает, что мы забываем о разногласиях и проявляем слабость», — подчеркнул Макрон.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров, а глава Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу.

Саммиты Евросоюза с участием российского лидера были приостановлены после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают эту инициативу.