В Гидрометцентре рассказали, когда спадет жара в Москве

Дожди, которые пройдут в Москве 29 июня, обеспечат понижение температуры до 22-27°C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет до 22…27° во вторник», — говорится в сообщении.

Ранее температура в Москве побила предыдущий рекорд для 24 июня, достигнув 33,8°C. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, прошлый температурный максимум для этого дня был зафиксирован в 1948 году.

23 июня стал в столице самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. В этот день столбики градусников поднялись до +34,3°C.

До этого Москва также побила температурный рекорд: 22 июня воздух в столице прогрелся до +33,7°C. Ранее в городе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков считает, что аномально жаркая погода сохранится в европейской части России как минимум до конца недели. По его словам, такие высокие температуры могут держаться долгое время.