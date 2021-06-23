Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Баку, главы государств обсудили реализацию договоренностей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

«Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Алиев подтвердили настрой на укрепление российско-азербайджанского сотрудничества и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Баку.

Ранее сообщалось, что Россия выделила Армении $3,2 млн для помощи в восстановлении после боев в Карабахе.