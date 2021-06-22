Украина обвинила РФ в стремлении превратить Черное море в свое озеро

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в стремлении превратить Черное море в свое озеро.

Секретарь рассказал, что на приеме в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender ему вручили «уникальный подарок».

«Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря», — написал он.

По словам Данилова, эта памятная вещь напоминает, что «Черное море никогда не было и не должно быть «российским озером».

Ранее стало известно, что Госдеп США выделит $2,5 млн на программу, в рамках которой Управление глобального уголовного правосудия США проведет на Украине серию образовательных программ в сфере международного уголовного права.