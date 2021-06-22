В Оклахоме мужчина угрожал убить Байдена и конгрессменов

В Оклахоме полицейские арестовали 58-летнего Джона Аренса, который обвиняется в угрозах убить американского президента Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей. Об этом передает Associated Press со ссылкой на американский минюст.

По данным ведомства, американец два месяца отправлял сообщения местному телеканалу KOTV (Newson6), где угрожал убить политиков, если ему не заплатят.

«Онлайн-угрозы убийства чиновников и членов их семей имеют последствия. Арест и предъявление обвинений - это первый шаг к привлечению людей к ответственности за их предполагаемые действия», — приводятся слова и.о. прокурора Клинта Джонсона.

Ранее в американском штате Нью-Мексико задержали мужчину, который намеревался совершить покушение на президента США Джо Байдена.