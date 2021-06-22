Рябков: РФ и США скоро приступят к переговорам по стратегической стабильности

Россия и США в ближайшее время приступят к переговорам по стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет РИА «Новости».

По его словам, Москва предложила на первом этапе обсудить взаимные беспокойства в сфере безопасности. Дипломат также заявил, что Россия рассчитывает на прагматичный подход США, но в то же время не будет делать односторонних уступок.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.