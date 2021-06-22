Белоруссия ответит на санкции Запада

Западные санкции против Белоруссии не останутся без ответа, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко. Его слова приводит «БелТА».

«Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем», — заявил глава белорусского правительства.

21 июня Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц.

В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что действия ЕС «граничат с объявлением экономической войны». При этом посол России в Минске Евгений Лукьянов сообщил, что Россия поддержит Белоруссию после введения Евросоюзом против нее санкций.