Сестра Ким Чен Ына назвала надежды США на возобновление диалога ложными ожиданиями

Надежды США на то, что диалог между Вашингтоном и Пхеньяном можно восстановить, могут привести к разочарованию американской стороны. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство ЦТАК.

«Корейская пословица говорит, что все зависит от интерпретации. США, видимо, интерпретируют (нашу позицию – ред.) так, чтобы утешить самих себя. Самостоятельно полученные ложные ожидания повергнут их в еще большее разочарование», — сказала Ким Ё Чжон, комментируя заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что высказанная на недавнем пленуме партии ЦК Кореи позиция в отношении Америки является «интересным сигналом».

В ходе пленума лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что Пхеньян должен быть готов как к диалогу, так и к конфронтации с США. Кроме того, он Лидер КНДР призвал приложить усилия по «стабильному контролю» за ситуацией на Корейском полуострове.

Ранее Ким Чен Ын предупредил о возможной нехватке продовольствия в КНДР из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна.