Путин: выборы в Госдуму надо провести так, чтобы не возникло сомнений в их легитимности

Выборы в Государственную думу необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что как для общества, так и для уверенного развития России, важно, чтобы состав будущего VIII созыва Госдумы объективно отражал волю людей, суверенный выбор россиян.

«Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону», — сказал российский лидер.

Ранее в Совфеде предупредили о недопустимости вмешательства извне в российские выборы.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».