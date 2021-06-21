Путин: выборы в Госдуму надо провести так, чтобы не возникло сомнений в их легитимности
Выборы в Государственную думу необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что как для общества, так и для уверенного развития России, важно, чтобы состав будущего VIII созыва Госдумы объективно отражал волю людей, суверенный выбор россиян.
«Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону», — сказал российский лидер.
Ранее в Совфеде предупредили о недопустимости вмешательства извне в российские выборы.
Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».