МВД Белоруссии предложило приравнять к нацистскому БЧБ-флаг

В МВД Белоруссии предложили включить бело-красно-белый флаг (БЧБ) и лозунг «Живе Беларусь», которые использует белорусская оппозиция, в перечень нацистской символики и атрибутики. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Белорусский союз журналистов.

«В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что данные символы использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. В частности, бело-красно-белый флаг, коллаборационистское приветствие и боевой клич использовались, в том числе, «карателями и полицаями, а именно: 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной».

В Белоруссии бело-красно-белый флаг стал основным символом протестов после прошедших в стране 9 августа прошлого года президентских выборов. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в республике был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991 по 1995 год.