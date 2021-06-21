В Совфеде предупредили о недопустимости вмешательства извне в российские выборы

Руководитель рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в выборы в Госдуму при Комиссии Совета Федерации Владимир Джабаров выступил с предупреждением, адресованным, как он выразился, «провокаторам всех мастей и недобросовестным наблюдателям над российскими выборами».

«Наша мониторинговая группа продолжит фиксацию подобных злонамеренных информационных атак в период думских выборов и напоминает, что любые попытки извне вмешаться в электоральный суверенитет России незаконны», — цитирует Джабарова Telegram-канал комиссии Совфеда.

«Мы будем рассматривать такие действия как серьезное основание для включения в список нежелательных организаций такого рода структур и будем добиваться прекращения их деструктивной деятельности на территории нашей страны», --подчеркнул парламентарий.

Джабаров также напомнил, что российское административное и уголовное законодательство предусматривает конкретную ответственность физических лиц за нарушение избирательного законодательства РФ.