Посол России в США вернулся на рабочее место в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в дипмиссию в Вашингтоне, передает ТАСС.

Как сообщается, его автомобиль въехал на территорию российского посольства в столице Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Антонов прилетел в Нью-Йорк. По прибытии в этот город дипломат заявил, что проблемы в российско-американских отношениях являются очень серьезными, однако РФ готова к конструктивному разговору для поиска решений.

До этого он рассказал, что возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем. По словам Антонова, предстоит большая работа, у него уже намечены встречи, начиная с понедельника, 21 июня. Он отметил, что будет способствовать выстраиванию равноправных и прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном.

16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Одним из итогов встречи стала договоренность о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.