Проценко объяснил включение своего имени в список ЕР на выборах

Накопленный за период пандемии опыт команды коронавирусной больницы в московском районе Коммунарка может быть полезен на федеральном уровне. Так в эфире телеканала «Россия-1» объяснил включение своего имени в список партии «Единая Россия» на выборах главврач больницы Денис Проценко.

«Сегодня утром поступил звонок от президента, и не секрет, что мы с ним были в красной зоне и мы знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный за 1,5 года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне и я дал согласие», — рассказал врач.

Ранее Проценко заявлял, что ему не предлагали выдвигаться в депутаты Государственной думы и он сам не чувствует в себе законотворческого потенциала.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва, а также на других выборах и референдумах пройдет в три дня — 17, 18 и 19 сентября.