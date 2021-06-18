Совбез Украины ввел санкции против «аффилированных со спецслужбами РФ» лиц

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против шести физических и четырех юридических лиц, причастных, по данным ведомства, к разработке вируса «Петя». Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов, передает РИА «Новости».

По его словам, попавшие под санкции граждане организовывали кибератаки на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина продлила санкции против России, под которые попадают политики, ведущие СМИ, негосударственные финансовые организации, создатели софта и ряд криминальных деятелей. Кроме россиян в санкционном списке указаны граждане Грузии, Белоруссии, Греции, Молдавии и Украины. В списке — 674 физических и 138 юридических лиц.

В санкционном списке, среди прочих, фигурируют глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, профессор кафедры международного права МГИМО Евгений Воронин, основатель компании «1С» Борис Нуралиев.