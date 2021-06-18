ЕС согласовал новые экономические санкции против Белоруссии

Европейский союз согласовал новый пакет экономических санкций против Белоруссии, сообщает «Австрийское агентство печати» со ссылкой на австрийский МИД.

По данным источников, под экономические ограничения попадут нефтегазовый сектор, телекоммуникации, табачная продукция и калийное производство Белоруссии. В планах новых санкций также ввести запрет на экспорт вооружений и введение ограничений в финансовом секторе. Под эти ограничения попадут: международное (в том числе, экспортное) кредитование, запрет на торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.

«С самого начала нашей заявленной целью было предотвратить воздействие этих санкций на частные вклады», — заявили в австрийском МИД, отметив, что в Европе считают важным, что бы «белорусское население не стало мишенью экономических санкций».

О новых санкциях против белорусской экономики будет объявлено на предстоящем саммите глав 27 стран Европейского союза.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжит воздействовать на Белоруссию, пока власти не освободят блогера Романа Протасевича.